Previsioni Meteo Canicattì: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 16,8°C. Con il passare delle ore, si osserverà una leggera diminuzione delle temperature, che toccheranno i 16°C entro la tarda serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,8°C, con un’umidità elevata che si manterrà attorno al 90%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche fino a 2,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 50%. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, con punte di 9,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,9°C alle 17:00. L’umidità si manterrà alta, intorno al 74%, e le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 6%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 85%. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 8,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 20°C. È consigliabile prepararsi a condizioni di umidità elevata e a un cielo nuvoloso, che caratterizzeranno il clima locale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° Assenti 2.5 ESE max 3.2 Scirocco 90 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16° perc. +16.1° Assenti 2.5 ESE max 2.9 Scirocco 92 % 1023 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +17.2° Assenti 4 SE max 5.3 Scirocco 87 % 1024 hPa 10 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 9.3 SSE max 8.5 Scirocco 69 % 1024 hPa 13 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° prob. 17 % 9.3 SSE max 8.5 Scirocco 63 % 1022 hPa 16 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° prob. 4 % 7.5 S max 9.5 Ostro 70 % 1022 hPa 19 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 5.3 SE max 7.1 Scirocco 79 % 1023 hPa 22 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 5.3 ESE max 7.3 Scirocco 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:11

