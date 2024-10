Previsioni Meteo Canicattì: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Nella notte, si registreranno piogge leggere che proseguiranno fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, il tempo migliorerà, portando a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio. La giornata si concluderà con cieli coperti e temperature che si manterranno relativamente fresche.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Canicattì sperimenterà piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 65%. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione fino a 13,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,8 km/h e i 5,2 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il tempo migliorerà notevolmente. I cieli si presenteranno sereni, con una copertura nuvolosa che scenderà al 9%. Le temperature saliranno fino a 19,2°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 92%. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Si prevede anche l’arrivo di piogge leggere nel tardo pomeriggio, con una probabilità di precipitazioni del 7%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17,5 km/h.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno fresche, attorno ai 16°C, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’83%, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Canicattì evidenziano una giornata che inizierà con piogge leggere, seguita da un miglioramento delle condizioni meteo nella mattina, e un ritorno della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e cieli sereni, rendendo le condizioni meteorologiche più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.18 mm 2.8 SSE max 3.2 Scirocco 91 % 1015 hPa 4 cielo sereno +13.8° perc. +13.6° prob. 33 % 3.9 ESE max 4.1 Scirocco 93 % 1015 hPa 7 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° prob. 14 % 5.9 E max 7.6 Levante 85 % 1017 hPa 10 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° prob. 6 % 13.6 SSE max 15.2 Scirocco 65 % 1018 hPa 13 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° prob. 3 % 15.2 SSE max 15.6 Scirocco 63 % 1018 hPa 16 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.15 mm 12.6 SSE max 18.3 Scirocco 75 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° prob. 10 % 9.2 ESE max 17.5 Scirocco 83 % 1021 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 13 % 7.9 E max 13.4 Levante 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:17

