Previsioni Meteo Canicattì: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con ampie schiarite. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più presenti, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,6°C, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento sarà di 10,9 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 18,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente. Alle 08:00, il cielo sarà sereno e la temperatura salirà fino a 18,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13,5 km/h. L’umidità scenderà al 66%, rendendo l’aria più gradevole. Durante le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 20,8°C alle 11:00. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, ma senza portare piogge.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il 50% del cielo. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19,5°C alle 15:00. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra 11,3 km/h e 14,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,2°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 5,5 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Canicattì nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di nubi e schiarite. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di cieli sereni. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° Assenti 9.9 ENE max 16.4 Grecale 83 % 1022 hPa 4 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° Assenti 10.6 ENE max 16.4 Grecale 84 % 1022 hPa 7 poche nuvole +16.2° perc. +15.8° Assenti 10.9 ENE max 20.8 Grecale 74 % 1023 hPa 10 poche nuvole +20.4° perc. +20° Assenti 17.9 SE max 19.7 Scirocco 58 % 1023 hPa 13 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° Assenti 16.4 SSE max 16.8 Scirocco 56 % 1022 hPa 16 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 11.3 SSE max 15.9 Scirocco 66 % 1023 hPa 19 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 6.8 ESE max 10.9 Scirocco 79 % 1024 hPa 22 cielo coperto +15.5° perc. +15.3° Assenti 5.5 ENE max 6.6 Grecale 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:08

