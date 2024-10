Previsioni Meteo Canicattì: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canicattì di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 24°C durante le ore centrali, mentre la notte precedente avrà visto valori intorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 49% e l’86%.

Durante la notte, Canicattì si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità sarà alta, attorno al 69%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 12,7 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, con temperature che toccheranno il picco di 24°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare a 18 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, scenderà al 49%, rendendo il clima più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 18°C. La velocità del vento sarà più contenuta, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un’alternanza di nubi e schiarite. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 4.4 E max 4.7 Levante 69 % 1020 hPa 5 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 4.1 E max 4.5 Levante 72 % 1020 hPa 8 cielo coperto +21.2° perc. +20.9° Assenti 9.2 SE max 13.2 Scirocco 57 % 1021 hPa 11 nubi sparse +23.8° perc. +23.5° Assenti 16.2 SSE max 18 Scirocco 48 % 1020 hPa 14 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° Assenti 14.9 SSE max 15.9 Scirocco 51 % 1019 hPa 17 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 7.5 SE max 12.1 Scirocco 71 % 1020 hPa 20 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 3.7 SE max 7.5 Scirocco 83 % 1021 hPa 23 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° Assenti 3.5 ESE max 6.3 Scirocco 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:21

