Previsioni Meteo Canicattì: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Canicattì si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di cieli coperti e piogge intermittenti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con pioggia moderata, che si attenuerà nel corso della mattinata, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,1 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche a Canicattì saranno caratterizzate da pioggia moderata, con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,3°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente superiore, a 17,5°C. La velocità del vento sarà di 18,5 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 31,1 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 3,76 mm, con un’umidità del 94%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare cieli coperti, con temperature che varieranno da 17°C a 19,7°C. Le piogge si presenteranno in forma leggera, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 42%. La velocità del vento si manterrà tra i 9,9 km/h e i 19,3 km/h, sempre da Est-Sud Est. L’umidità rimarrà alta, intorno al 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con cieli ancora coperti e temperature che raggiungeranno un massimo di 21°C. La ventilazione sarà più leggera, con velocità che scenderanno a 11,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 6%, e l’umidità si manterrà intorno al 68%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 86%, mentre la velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Canicattì indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Martedì 22 Ottobre, i cittadini dovranno prepararsi a una giornata prevalentemente nuvolosa, con piogge leggere e temperature miti. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +17° perc. +17.2° 3.45 mm 14 ENE max 28.6 Grecale 93 % 1025 hPa 4 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 79 % 10.8 NE max 19.9 Grecale 87 % 1024 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 4 % 15.6 ESE max 29.4 Scirocco 84 % 1025 hPa 10 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 31 % 18.6 SE max 23.5 Scirocco 70 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.9° prob. 6 % 15.3 SE max 18.3 Scirocco 68 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 6 % 7.5 SE max 14 Scirocco 77 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° Assenti 7.3 ENE max 9.5 Grecale 83 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° Assenti 6.3 ENE max 6.9 Grecale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:14

