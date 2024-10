Previsioni Meteo Canicattì: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Canicattì si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le prime ore, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +17,2°C a un massimo di +24°C, con un incremento della nuvolosità che si farà più evidente nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, contribuendo a un clima gradevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +17,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si aggirerà attorno al 61%. La brezza leggera proveniente da sud-sud est garantirà un’atmosfera tranquilla e fresca.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +19,2°C alle 07:00 e continuando a crescere fino a toccare i +24°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno fino alle ore centrali della giornata, con una copertura nuvolosa che inizierà a manifestarsi solo dopo le 12:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 49%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa a raggiungere il 75% entro le 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C e la velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica continuerà a evolversi, con un incremento della copertura nuvolosa che porterà il cielo a diventare parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +18,8°C entro le 23:00, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 89%. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una variabilità della nuvolosità. Si consiglia di approfittare delle ore di sole durante la mattina e il primo pomeriggio, mentre in serata si potrà godere di un clima fresco e piacevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 1.9 SSO max 2.5 Libeccio 62 % 1015 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 0.5 NNO max 2.1 Maestrale 61 % 1014 hPa 7 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 3.5 S max 5.7 Ostro 50 % 1014 hPa 10 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 14.8 SSO max 19 Libeccio 49 % 1013 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° Assenti 17.9 SO max 21.2 Libeccio 54 % 1012 hPa 16 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° Assenti 13.5 SO max 17.4 Libeccio 67 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 3 % 6.7 SSO max 12 Libeccio 78 % 1013 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +19.4° Assenti 3.3 S max 4 Ostro 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:42

