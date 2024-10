Previsioni Meteo Canicattì: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canicattì di Sabato 19 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La meteo sarà dominata da piogge di varia intensità, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16°C e i 20,8°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno superare i 49 km/h. Queste condizioni richiederanno attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano piogge leggere che continueranno a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,7°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 32,9 km/h. La situazione non migliorerà nella mattina, dove si prevedono forti piogge, con accumuli che potranno arrivare fino a 7,55 mm entro le ore 8:00. Le temperature si manterranno stabili, attorno ai 17°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 92%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità moderata, e le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 19,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 1,47 mm.

La sera porterà con sé un lieve miglioramento, ma le piogge non cesseranno del tutto. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 16°C, e le piogge si presenteranno in forma leggera. La velocità del vento si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che si manterranno attorno ai 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Canicattì non mostrano segnali di miglioramento immediato. Le piogge continueranno a caratterizzare il clima locale, con un possibile miglioramento solo nei giorni successivi. È consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo e considerare eventuali rinvii per attività all’aperto. La situazione meteorologica richiederà attenzione e prudenza, soprattutto per chi si sposterà in auto o svolgerà attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.74 mm 17.1 SE max 34.2 Scirocco 87 % 1014 hPa 4 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 2.26 mm 29.3 SE max 46.4 Scirocco 88 % 1012 hPa 7 forte pioggia +17.4° perc. +17.5° 7.55 mm 23.4 S max 41.2 Ostro 92 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +18.6° perc. +18.7° 1.95 mm 11.2 SE max 19.7 Scirocco 82 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +20.8° perc. +20.7° 0.61 mm 8.9 SO max 15.3 Libeccio 70 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +17.8° perc. +17.7° 1.75 mm 15.4 O max 23.8 Ponente 79 % 1010 hPa 19 pioggia moderata +16° perc. +15.9° 1.51 mm 7.2 NO max 12.6 Maestrale 87 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.31 mm 6.2 NO max 10 Maestrale 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:18

