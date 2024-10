Previsioni Meteo Canosa di Puglia: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà di poco rispetto a quella reale, e il vento si presenterà generalmente debole, con direzioni variabili. L’umidità rimarrà piuttosto alta, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a +17,9°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 79%, e il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di circa 1,8 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 14%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21°C entro le 9:00. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque sopra il 60%. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 7,3 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno assenti, garantendo una mattinata asciutta.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 23,1°C attorno alle 12:00 e si manterranno sopra i 20°C fino alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Anche in questo frangente, le probabilità di precipitazioni rimarranno molto basse, attorno al 5-15%. L’umidità aumenterà nuovamente, toccando il 74% verso le 17:00, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendosi su valori moderati.

La sera porterà un cambiamento parziale nel panorama nuvoloso, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 18°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 75%, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 2 e 5 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno assenti, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo continueranno a rimanere favorevoli per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio l’umidità e il vento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 1 S max 1.7 Ostro 80 % 1024 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 3.1 O max 3.2 Ponente 84 % 1024 hPa 7 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 3.9 OSO max 4 Libeccio 76 % 1024 hPa 10 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 5.2 NNE max 2.9 Grecale 60 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.1° perc. +22.9° prob. 5 % 9.8 NE max 6.9 Grecale 55 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° prob. 15 % 8.7 ENE max 13.3 Grecale 71 % 1022 hPa 19 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 3.7 E max 5 Levante 73 % 1023 hPa 22 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 2.2 SSE max 3.1 Scirocco 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:56

