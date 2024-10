Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

A Canosa di Puglia, le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La velocità del vento varierà tra i 17 km/h e i 28 km/h, proveniente principalmente da Est-Sud Est. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, con pioggia moderata prevista fino a metà giornata e temperature che si manterranno tra i 18°C e i 20°C. Il vento rimarrà fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 53 km/h.

Nel corso del pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite, ma le previsioni del tempo indicano che la copertura nuvolosa rimarrà elevata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Verso la sera, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature in calo fino a 17°C e la possibilità di ulteriori piogge leggere. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Canosa di Puglia non mostrano segni di miglioramento immediato. Lunedì e Martedì potrebbero continuare a presentare condizioni di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero arrivare solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.13 mm 17.2 ESE max 32.7 Scirocco 79 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +18.7° perc. +18.6° 0.69 mm 27.5 ESE max 50.5 Scirocco 77 % 1017 hPa 7 pioggia leggera +18.6° perc. +18.7° 0.86 mm 28.2 ESE max 53.6 Scirocco 83 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +19.5° perc. +19.5° 0.36 mm 28.5 ESE max 44.4 Scirocco 77 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.3 mm 21 ESE max 38.1 Scirocco 79 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 49 % 16.7 ESE max 30.1 Scirocco 76 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° prob. 16 % 11.7 ESE max 25.4 Scirocco 80 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.73 mm 10.3 E max 24.9 Levante 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:03

