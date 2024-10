Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Canosa di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,3°C e i 23,4°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, creando una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,7°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Sud-Sud Ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 71%, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,1°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà sopra il 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 21,7°C alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto, e la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma senza previsioni di eventi significativi. La velocità del vento potrà raggiungere i 12,6 km/h, contribuendo a un certo grado di freschezza nell’aria.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 18,3°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 74%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Canosa di Puglia indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli coperti e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà stabile, con una leggera possibilità di pioggia nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, anche se con un occhio attento al cielo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 2.9 SSO max 3.2 Libeccio 73 % 1026 hPa 4 cielo coperto +18° perc. +17.9° Assenti 2.2 S max 2.4 Ostro 75 % 1026 hPa 7 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 2.9 OSO max 3.6 Libeccio 70 % 1027 hPa 10 cielo coperto +22.1° perc. +22° Assenti 5.8 NNO max 3.6 Maestrale 61 % 1027 hPa 13 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° prob. 1 % 8.9 NNE max 4.9 Grecale 56 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° prob. 15 % 10 ENE max 15 Grecale 67 % 1025 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +18.8° prob. 10 % 4.1 E max 5 Levante 71 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° prob. 3 % 0.3 NO max 1.6 Maestrale 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:57

