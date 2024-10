Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo risulterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno i picchi massimi, mentre la sera si prevede un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,9°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 47%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che toccheranno i 24,6°C alle 13:00. Le condizioni di sereno continueranno fino a sera, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

Arrivando alla sera, il cielo tornerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 5.8 O max 6.2 Ponente 70 % 1019 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +15.5° Assenti 6.2 OSO max 6.6 Libeccio 72 % 1019 hPa 7 nubi sparse +18.5° perc. +18° Assenti 7 OSO max 7.9 Libeccio 60 % 1020 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +22.7° Assenti 6.2 NNE max 4.5 Grecale 42 % 1019 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +24° Assenti 12.9 NE max 9.4 Grecale 38 % 1018 hPa 16 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 14.4 ENE max 19.9 Grecale 56 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 6.7 ESE max 9.1 Scirocco 68 % 1019 hPa 22 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° Assenti 2.3 NE max 3 Grecale 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:12

