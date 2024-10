Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Canosa di Puglia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 15,6°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si stabilizzeranno, ma nel corso della mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature raggiungeranno i 22,7°C nel primo pomeriggio, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà completamente coperto. La sera porterà un abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 15,4°C.

Durante la notte, Canosa di Puglia vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 21,7 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 92%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 22,2°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà sui 12,5 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 52%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente, con un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, con raffiche che non supereranno i 11,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno a 16,3°C, mantenendo il cielo coperto. La velocità del vento si attesterà attorno ai 10,7 km/h, mentre l’umidità continuerà a salire, arrivando a 85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Canosa di Puglia indicano una giornata di transizione, con un clima che si manterrà mite ma con una crescente copertura nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.2° perc. +15.2° Assenti 11.4 OSO max 20.3 Libeccio 92 % 1024 hPa 5 poche nuvole +14.6° perc. +14.5° Assenti 10.6 OSO max 18.2 Libeccio 93 % 1024 hPa 8 poche nuvole +18.3° perc. +18.2° Assenti 13.3 O max 16.1 Ponente 76 % 1025 hPa 11 poche nuvole +22.2° perc. +21.8° Assenti 11.4 NO max 11.6 Maestrale 52 % 1024 hPa 14 cielo coperto +22.2° perc. +21.8° Assenti 8.5 N max 10.6 Tramontana 50 % 1023 hPa 17 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 5.5 O max 12.7 Ponente 70 % 1023 hPa 20 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° Assenti 10.7 OSO max 18.9 Libeccio 85 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 11.5 OSO max 20.7 Libeccio 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.