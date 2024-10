Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Canosa di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da condizioni di cielo sereno al mattino a nubi sparse nel pomeriggio e in serata. I venti, moderati e freschi, contribuiranno a rendere l’atmosfera più frizzante, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,2°C, con cielo coperto e una velocità del vento che raggiungerà i 24,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’8%. Con l’avanzare della notte, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a una condizione di cielo completamente coperto.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno intorno alle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,3°C alle 07:00 e i 24,9°C entro le 09:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23,4 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, con una percentuale che scenderà fino al 2% alle 07:00.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro picco, con valori che si stabiliranno attorno ai 28,1°C alle 13:00. Il cielo presenterà poche nuvole e condizioni di sole, favorendo attività all’aperto. I venti si faranno più leggeri, con una velocità che scenderà a circa 14,1 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 29%, garantendo un comfort termico ottimale.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 19,9°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 68%. I venti continueranno a spirare da sud-ovest, mantenendo una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Canosa di Puglia mostrano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga favorevole, con possibilità di sole e temperature miti, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° prob. 17 % 29.4 SSO max 53.4 Libeccio 56 % 1010 hPa 4 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° prob. 3 % 10.4 SO max 20.8 Libeccio 68 % 1010 hPa 7 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 23.4 SO max 38.9 Libeccio 55 % 1011 hPa 10 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 22.8 OSO max 30.9 Libeccio 38 % 1011 hPa 13 poche nuvole +28.1° perc. +27.1° Assenti 17.4 OSO max 21.4 Libeccio 29 % 1009 hPa 16 nubi sparse +24.9° perc. +24.5° Assenti 11.3 O max 24 Ponente 41 % 1009 hPa 19 poche nuvole +20.9° perc. +20.6° Assenti 4.1 SO max 7.6 Libeccio 59 % 1010 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 10.8 SO max 18.7 Libeccio 67 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:19

