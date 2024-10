Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 23,3°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,6°C durante le ore notturne. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 99% nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra 2,1 km/h e 12 km/h, prevalentemente da est-nord-est.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 17,7°C e un’umidità che si attesterà attorno al 75%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e un incremento della temperatura fino a 23,1°C intorno alle ore 11:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà comunque presente, con valori che si aggireranno attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 20,9°C alle ore 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%. I venti, che soffieranno da est-nord-est, potranno raggiungere velocità di 12 km/h, creando una leggera brezza. Le condizioni di meteo non prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 95%. L’umidità continuerà a salire, arrivando a valori di 75%. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe persistere per un po’.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 2.3 S max 2.9 Ostro 77 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° Assenti 3.1 SE max 3.2 Scirocco 79 % 1023 hPa 7 poche nuvole +18.7° perc. +18.4° Assenti 2.5 SSE max 3.8 Scirocco 70 % 1024 hPa 10 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° Assenti 6.9 ENE max 7.6 Grecale 54 % 1023 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +22.7° Assenti 12 ENE max 11.9 Grecale 52 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 7.2 ENE max 13.9 Grecale 67 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 3.9 S max 5.6 Ostro 70 % 1022 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 5.9 S max 7.3 Ostro 75 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.