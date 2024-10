Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, che si evolverà verso condizioni più serene nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,9°C nel pomeriggio. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, mentre l’umidità si manterrà a livelli accettabili.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicinerà all’alba. I venti soffieranno da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 12 km/h, creando una brezza vivace. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 58% e il 65%.

Nella mattina, la situazione meteorologica inizierà a migliorare. Il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 25,3°C entro le 11:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità variabile tra 21 km/h e 23 km/h. L’umidità comincerà a scendere, portandosi attorno al 35% entro mezzogiorno.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il massimo di 25,9°C alle 13:00. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 14 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, favorendo un’ottima esposizione al sole e un’umidità che si manterrà attorno al 33%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con nuvole che aumenteranno fino a raggiungere una copertura del 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, portandosi intorno ai 18°C entro le 20:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest, ma con intensità ridotta, creando una brezza leggera. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a toccare il 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia indicano una giornata di Venerdì 11 Ottobre che inizierà con nuvole e terminerà con un cielo più sereno nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero portare un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, quindi sarà importante rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 11.7 SSO max 21.4 Libeccio 60 % 1007 hPa 4 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 11.3 SO max 22.1 Libeccio 65 % 1008 hPa 7 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 21.5 O max 31.5 Ponente 62 % 1010 hPa 10 nubi sparse +24.4° perc. +23.9° Assenti 22 ONO max 26.7 Maestrale 38 % 1011 hPa 13 cielo sereno +25.9° perc. +25.4° Assenti 17.7 ONO max 22.6 Maestrale 33 % 1010 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +21.8° Assenti 9.5 NO max 22.1 Maestrale 48 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 5.1 O max 13.6 Ponente 64 % 1014 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 13.3 O max 24.9 Ponente 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:16

