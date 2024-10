Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Cantù si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con velocità che varieranno tra i 1,9 km/h e i 4,9 km/h, e la direzione del vento sarà principalmente da sud. L’umidità si manterrà elevata, oscillando intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cantù saranno caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,1°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà alta al 93%. La velocità del vento sarà molto debole, rendendo l’atmosfera tranquilla e silenziosa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 75%. La ventilazione sarà debole, con raffiche di vento che non supereranno i 4,8 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 17,6°C. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. L’umidità si manterrà attorno al 71%, e il vento continuerà a essere debole, con direzione prevalentemente sud.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 14,3°C. Il cielo passerà a nubi sparse, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque significativa. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 88%, mentre il vento si manterrà debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cantù indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante. Si consiglia di prepararsi a giornate grigie, ma senza particolari eventi meteorologici avversi in vista.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.9° perc. +12.7° Assenti 2.4 NNE max 2.2 Grecale 93 % 1020 hPa 4 cielo coperto +12.4° perc. +12.2° Assenti 3.5 NNE max 3.2 Grecale 93 % 1020 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +13° Assenti 2.3 NE max 2.6 Grecale 86 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 4.1 SSE max 3.5 Scirocco 77 % 1021 hPa 13 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° Assenti 4.4 SSE max 4.1 Scirocco 72 % 1020 hPa 16 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° Assenti 3.9 S max 4.8 Ostro 78 % 1020 hPa 19 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° Assenti 3 NE max 2.9 Grecale 86 % 1021 hPa 22 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 3.6 NNE max 3.5 Grecale 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:32

