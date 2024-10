Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Cantù si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le previsioni meteo indicano un’alta probabilità di pioggia, con intensità variabile che si estenderà per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con temperature che si manterranno attorno ai 12°C. La situazione meteorologica sarà influenzata da venti leggeri provenienti da diverse direzioni, con raffiche occasionali che potrebbero rendere l’atmosfera più fresca.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera, accompagnata da una temperatura che si attesterà intorno ai 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si registreranno deboli venti da est-sud-est. Le precipitazioni saranno minime, ma costanti, con un accumulo di circa 0,16mm.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire, con piogge moderate che inizieranno a intensificarsi. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 12°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,4km/h. Le previsioni del tempo indicano accumuli di pioggia che potrebbero arrivare a 4,57mm entro le ore centrali della mattinata. L’umidità rimarrà alta, attorno al 98%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Si prevedono forti piogge, con accumuli che potrebbero superare i 10mm. Le temperature si manterranno attorno ai 12,5°C, mentre i venti si stabilizzeranno intorno ai 6,2km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le piogge si attenueranno leggermente, ma continueranno a manifestarsi in forma moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 12,4°C. I venti saranno più leggeri, con velocità che si aggireranno intorno ai 2,5km/h. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli che non supereranno i 1,88mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù indicano una giornata di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.8° perc. +11.5° 0.16 mm 0.1 ESE max 1.2 Scirocco 95 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +11.9° perc. +11.7° 1.01 mm 1.9 SE max 5.2 Scirocco 97 % 1014 hPa 6 forte pioggia +11.9° perc. +11.7° 4.57 mm 5.4 NE max 10.6 Grecale 98 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +12.1° perc. +11.9° 2.19 mm 1.7 NO max 4.8 Maestrale 98 % 1009 hPa 12 forte pioggia +12.1° perc. +11.9° 10.47 mm 4.3 ONO max 7.3 Maestrale 99 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +12.5° perc. +12.3° 2.81 mm 6.2 NNE max 13.2 Grecale 97 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +12.4° perc. +12.3° 1.88 mm 2.5 NNE max 5.6 Grecale 98 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +12.6° perc. +12.5° 0.21 mm 1.5 NNE max 4.4 Grecale 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.