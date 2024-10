Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Cantù si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una forte copertura nuvolosa e frequenti precipitazioni. Le previsioni meteo indicano che la pioggia sarà un elemento costante, con intensità variabile durante le diverse fasce orarie. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con valori percepiti leggermente inferiori. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Est.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%, e non si prevederanno precipitazioni significative. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,5 km/h e i 4,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteorologiche cambieranno drasticamente. Si assisterà a piogge leggere che si intensificheranno, portando a piogge moderate tra le 08:00 e le 12:00. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 14°C, mentre l’umidità si manterrà alta, superando il 90%. La pioggia si presenterà con un’intensità variabile, con picchi di 4,08 mm alle 11:00. La direzione del vento continuerà a essere prevalentemente da Nord-Est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che la pioggia persisterà, sebbene con un’intensità leggermente ridotta. Le temperature si manterranno sui 14°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno ai 1,05 mm alle 13:00.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, e l’umidità rimarrà elevata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.8° Assenti 4.2 NNE max 4.2 Grecale 88 % 1021 hPa 4 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° prob. 4 % 3.9 NE max 4.1 Grecale 86 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +14.3° perc. +14.1° 0.49 mm 3.5 NE max 4.5 Grecale 86 % 1020 hPa 10 pioggia moderata +13.9° perc. +13.8° 3.31 mm 2.4 NE max 6.1 Grecale 96 % 1021 hPa 13 pioggia moderata +14.2° perc. +14.2° 1.05 mm 3.9 NE max 8.6 Grecale 95 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +14.1° perc. +14.1° 0.33 mm 0.6 N max 2.6 Tramontana 95 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +14.3° perc. +14.1° 0.12 mm 4 NNE max 4.9 Grecale 92 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.75 mm 1.3 NE max 2.9 Grecale 96 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.