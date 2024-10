Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Cantù si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, con assenza di precipitazioni e una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La temperatura massima raggiungerà i 19,6°C nel pomeriggio, mentre durante la notte le temperature si attesteranno intorno ai 14°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà completamente sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 14,2°C, con una leggera diminuzione fino a 13,3°C verso le 5 del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,8 km/h e i 6,1 km/h, proveniente principalmente da nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere su Cantù, portando un aumento graduale delle temperature. Alle 9, la temperatura raggiungerà i 16,6°C, per arrivare a 19,3°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il vento rimarrà debole, con velocità variabili tra 0,5 km/h e 4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 57% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno il picco di 19,6°C alle 13. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di pioggia. La brezza leggera accompagnerà le ore pomeridiane, con una velocità del vento che si manterrà intorno ai 4,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna nuvola in vista. La velocità del vento si manterrà moderata, con valori che varieranno tra i 4,8 km/h e i 5,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 78% verso le 21.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre all’insegna del bel tempo e della stabilità climatica. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni rimangano simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo per godere di passeggiate e momenti di relax all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +13.6° Assenti 4.9 N max 4.4 Tramontana 82 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +12.9° Assenti 6 N max 5.7 Tramontana 79 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.7° perc. +13° Assenti 4 N max 3.9 Tramontana 74 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.9° perc. +17.3° Assenti 1.4 S max 1.4 Ostro 59 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +19° Assenti 4.3 S max 3.1 Ostro 56 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +17° Assenti 2.3 SSO max 2.3 Libeccio 66 % 1023 hPa 19 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° Assenti 4.8 NNE max 4.4 Grecale 75 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 5.4 N max 4.9 Tramontana 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:08

