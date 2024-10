Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 9 Ottobre a Cantù si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che varieranno tra i +11,8°C e i +17,5°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 92%, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto pesante. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno toccare i 36 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con un cielo coperto e una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni sarà alta, ma non si registreranno eventi significativi. La mattina si presenterà simile, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +16,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e non si prevedono schiarite.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +15,6°C, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 17:00. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 1 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,5 km/h, e la direzione sarà prevalentemente da est-nord-est.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno moderate intorno alle 21:00. Le temperature si attesteranno attorno ai +14,5°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere elevata. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 28,1 km/h, rendendo la serata piuttosto ventosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da giovedì, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, per mercoledì, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con un cielo che non offrirà molte opportunità di schiarita.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13° perc. +12.7° prob. 80 % 2.6 ONO max 3.2 Maestrale 90 % 1006 hPa 3 cielo coperto +12.9° perc. +12.5° prob. 10 % 3.9 O max 4.1 Ponente 89 % 1005 hPa 6 cielo coperto +12° perc. +11.5° prob. 8 % 3.4 N max 3.5 Tramontana 89 % 1006 hPa 9 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 2.6 NNE max 4.2 Grecale 76 % 1007 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 1 E max 2.2 Levante 73 % 1006 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 16 % 2.1 ESE max 2.3 Scirocco 79 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +14.9° perc. +14.7° 0.25 mm 5.7 ENE max 9.6 Grecale 88 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +14.5° perc. +14.4° 1.1 mm 8.7 ENE max 28.1 Grecale 92 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:43

