Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Cantù indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con occasionali piogge leggere nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,5°C e i 15,9°C durante la giornata. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% fino al pomeriggio, per poi ridursi leggermente in serata. I venti saranno moderati, con velocità comprese tra 4,2 km/h e 6,9 km/h, prevalentemente da direzione nord e nord-est.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature attorno ai 13,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con piogge leggere attese intorno alle 02:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature comprese tra 13,6°C e 15,1°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 72%. A partire dalle 09:00, le condizioni meteo inizieranno a stabilizzarsi, con un abbassamento della probabilità di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma le piogge si faranno meno frequenti. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, con un leggero calo rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si prevede una diminuzione della probabilità di pioggia, che scenderà al 2%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 2,6 km/h e 5,5 km/h.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. La probabilità di precipitazioni sarà assente, e i venti continueranno a essere leggeri, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Cantù indicano una giornata inizialmente piovosa, seguita da un miglioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero salire e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di qualche raggio di sole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° prob. 72 % 4.9 NE max 5.5 Grecale 87 % 1021 hPa 3 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° prob. 50 % 5.7 N max 6.1 Tramontana 87 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +13.6° perc. +13.3° 0.13 mm 5.6 NNO max 6.2 Maestrale 87 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° prob. 2 % 0.4 NE max 1 Grecale 83 % 1025 hPa 12 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° Assenti 3.8 E max 5.4 Levante 86 % 1025 hPa 15 pioggia leggera +15° perc. +14.8° 0.15 mm 2.6 NNE max 5.5 Grecale 88 % 1026 hPa 18 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 5.9 NNO max 5.7 Maestrale 88 % 1027 hPa 21 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 5 NNE max 4.7 Grecale 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:24

