Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

Domenica 6 Ottobre a Cantù si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 10°C e i 15°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le previsioni meteo indicano anche una certa umidità, che potrebbe rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno inizialmente serene, con una temperatura di circa 10,3°C e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’8%. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento delle nubi, che porterà a una copertura nuvolosa del 38% entro l’1:00. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra i 9,2°C e i 9,7°C.

La mattina si presenterà con cielo coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 14,1°C intorno alle 11:00. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 2,9 km/h e i 4,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. L’umidità si manterrà attorno al 60%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 16°C, mentre l’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra il 55%. Il vento continuerà a essere leggero, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 45%, con una leggera brezza che accompagnerà le ultime ore della giornata. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno moderate. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteo variabili anche per i prossimi giorni, mantenendo a mente che l’umidità potrebbe influenzare la percezione delle temperature.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.3° perc. +9.4° Assenti 4.5 NNE max 4.6 Grecale 77 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10° perc. +9.7° Assenti 5.1 NNE max 7.1 Grecale 73 % 1013 hPa 6 nubi sparse +9.9° perc. +9.6° Assenti 5.2 NNE max 7.3 Grecale 70 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.1° perc. +12.1° Assenti 3.2 S max 2 Ostro 61 % 1014 hPa 12 cielo coperto +15.6° perc. +14.7° Assenti 4.5 SSO max 4.1 Libeccio 56 % 1014 hPa 15 nubi sparse +15.7° perc. +14.8° Assenti 5.8 SO max 5.5 Libeccio 57 % 1012 hPa 18 nubi sparse +13.8° perc. +13.1° Assenti 2.2 O max 3.5 Ponente 68 % 1014 hPa 21 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° Assenti 3.9 NNE max 3.6 Grecale 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:48

