Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Cantù indicano una giornata caratterizzata da un inizio prevalentemente nuvoloso, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 9,3°C e i 16,9°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, superando l’80%. I venti saranno deboli, con intensità variabile, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si aggireranno intorno ai 9,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 39%, e l’umidità si manterrà intorno al 73%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 8 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 49% del cielo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,9°C entro le 08:00. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 62%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità di circa 4,6 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà significativamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà sempre di più, passando a un cielo completamente coperto entro le 14:00. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 16,9°C, ma inizieranno a scendere nel tardo pomeriggio. Le precipitazioni diventeranno un fattore rilevante, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 17:00, portando a un aumento dell’umidità fino all’80%.

La sera si preannuncia piovosa, con piogge leggere che continueranno fino a notte fonda. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un’umidità che raggiungerà il 90%. I venti rimarranno deboli, ma costanti, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Venerdì 11 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata prevalentemente nuvolosa e piovosa, con temperature fresche e umidità elevata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Cantù

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +9.9° perc. +8.5° Assenti 10.4 N max 16.6 Tramontana 79 % 1008 hPa 3 nubi sparse +9.5° perc. +8.2° Assenti 9.2 N max 12.7 Tramontana 76 % 1009 hPa 6 nubi sparse +9.3° perc. +8.2° Assenti 8 NNE max 10.5 Grecale 73 % 1011 hPa 9 nubi sparse +14.6° perc. +13.6° Assenti 2.4 ESE max 5.4 Scirocco 55 % 1013 hPa 12 poche nuvole +16.7° perc. +16.1° Assenti 6.5 SSE max 6.3 Scirocco 62 % 1013 hPa 15 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° Assenti 5 SSE max 4.8 Scirocco 67 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +13.5° perc. +13° 0.3 mm 3.3 NE max 3 Grecale 84 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +12.6° perc. +12.2° 0.13 mm 6.6 NNE max 7.4 Grecale 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:39

