Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

Venerdì 18 Ottobre a Cantù si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge moderate, che si intensificheranno nel corso della mattina, per poi attenuarsi nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i 14,3°C e i 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 90%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, Cantù sarà avvolta da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà molto alta, intorno al 99%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est e nord, con raffiche che raggiungeranno i 6,2 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo si presenteranno più critiche, con forti piogge che si registreranno dalle 07:00 alle 09:00. La temperatura rimarrà stabile attorno ai 14,5°C e 14,6°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 5 mm. I venti, sebbene leggeri, potranno aumentare di intensità, raggiungendo i 11,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un graduale miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere e sporadiche. La temperatura potrà raggiungere un massimo di 17,9°C, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, portando a una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, con accumuli di pioggia che rimarranno contenuti.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse. La temperatura scenderà a circa 14°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 90%. I venti rimarranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e asciutte, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Sabato e Domenica potrebbero riservare cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana più piacevole rispetto alla giornata di Venerdì. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, dopo una giornata di pioggia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +14.7° perc. +14.8° 2.13 mm 2.4 E max 6.2 Levante 99 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.35 mm 3.4 NNO max 3.9 Maestrale 96 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +14.5° perc. +14.5° 1.6 mm 4.4 SSE max 5.9 Scirocco 98 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 1 mm 4.8 ESE max 10.4 Scirocco 95 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.4 mm 5.8 SSE max 7.5 Scirocco 82 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.46 mm 1.7 S max 1.9 Ostro 82 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.32 mm 3.5 N max 3.4 Tramontana 90 % 1016 hPa 21 nubi sparse +14° perc. +13.8° prob. 51 % 4.5 NE max 4.9 Grecale 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:27

