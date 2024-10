Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno prevalentemente deboli, ma con qualche raffica più intensa nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’88%. La temperatura si aggirerà attorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,2°C. La velocità del vento sarà di circa 7,1 km/h proveniente da Sud Est, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 24°C alle ore 11:00, con una temperatura percepita di 23,6°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 9,5 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 46%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento significativo. A partire dalle ore 15:00, si registreranno le prime piogge leggere, con una copertura nuvolosa che arriverà al 97%. Le temperature scenderanno a 20°C, con una temperatura percepita di 19,9°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 25%. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia leggera che si registreranno fino a 0,5 mm.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con pioggia moderata che si registrerà dalle ore 20:00 in poi. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 17°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 90%. Le condizioni di pioggia continueranno fino a tarda notte, con accumuli totali che potrebbero raggiungere i 2 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum mostrano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Venerdì si prevede un parziale miglioramento, con schiarite e temperature in aumento, mentre nel weekend si assisterà a un ritorno di condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 7.1 SE max 8.5 Scirocco 78 % 1010 hPa 3 nubi sparse +15° perc. +14.8° prob. 3 % 8.1 ESE max 9.1 Scirocco 86 % 1009 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 8.3 ESE max 12.9 Scirocco 81 % 1009 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° prob. 5 % 8.5 SSO max 15 Libeccio 55 % 1009 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.2° prob. 3 % 9.9 SSO max 20.3 Libeccio 42 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +20° perc. +19.9° 0.19 mm 6 O max 11.7 Ponente 67 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +16.9° perc. +16.9° 0.84 mm 6.1 E max 10.1 Levante 88 % 1006 hPa 21 pioggia moderata +17.4° perc. +17.5° 1.22 mm 6 SSE max 12.2 Scirocco 90 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:33

