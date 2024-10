Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che porterà a un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una leggera diminuzione delle temperature.

Nella notte, le condizioni meteo saranno instabili, con pioggia leggera e moderata che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 6,7 km/h e i 9 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità sarà elevata, superando il 90%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento significativo. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno e a poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 09:00 e i 22°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 7 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 65%. La pressione atmosferica continuerà a salire, attestandosi intorno ai 1020 hPa. La velocità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 16°C. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, e la pressione atmosferica continuerà a crescere, raggiungendo i 1023 hPa. Non si prevedono piogge, ma il cielo rimarrà coperto fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capaccio Paestum nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Lunedì e martedì si prevede un cielo sereno, con temperature che potrebbero superare i 23°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno di condizioni instabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.67 mm 9 E max 10.3 Levante 90 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 1.28 mm 8 NE max 13 Grecale 93 % 1014 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° prob. 80 % 8.1 E max 9.4 Levante 85 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° prob. 41 % 2.1 E max 7.8 Levante 60 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +21° perc. +20.7° 0.11 mm 7 OSO max 7.6 Libeccio 58 % 1018 hPa 15 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° prob. 41 % 3.6 NO max 6.4 Maestrale 65 % 1019 hPa 18 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° prob. 31 % 7.4 ENE max 8.2 Grecale 79 % 1021 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 6 % 9.3 ENE max 13.8 Grecale 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.