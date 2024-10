Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 17,7°C nella notte, mentre il picco massimo raggiungerà circa 25°C nella mattina. La velocità del vento varierà, con raffiche che si presenteranno più intense nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 50% e il 73%.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 17,7°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 73%. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo un cielo coperto fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di poche nuvole. La temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 22,8°C entro le ore 08:00. La velocità del vento sarà molto leggera, favorendo una sensazione di calore più intensa. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque sopra il 55%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 22°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione da Ovest, e l’umidità si attesterà intorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene con un abbigliamento adeguato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, e la velocità del vento si manterrà leggera. L’umidità, in questa fase della giornata, sarà attorno al 65%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capaccio Paestum nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che continuerà a presentarsi variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per quanto riguarda l’umidità e la copertura nuvolosa, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 6.9 NNE max 9.1 Grecale 73 % 1021 hPa 3 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° prob. 15 % 13.3 E max 20.8 Levante 62 % 1019 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 2.3 NNO max 4.1 Maestrale 72 % 1020 hPa 9 nubi sparse +24.3° perc. +24.1° Assenti 2.9 O max 3.1 Ponente 48 % 1020 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +24.8° Assenti 9.1 OSO max 8.9 Libeccio 47 % 1019 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 1.2 O max 4.3 Ponente 56 % 1019 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 7.5 E max 7.9 Levante 68 % 1019 hPa 21 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° Assenti 1.3 NNE max 2.7 Grecale 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:12

