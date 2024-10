Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà, portando a una mattina prevalentemente serena e temperature in aumento, che raggiungeranno i 20,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà completamente coperto.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si manterrà intorno ai 12,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Con il progredire della notte, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a un cielo coperto intorno all’01:00, con una temperatura che salirà a 13,6°C.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente. Già dalle 08:00, si registreranno poche nuvole e la temperatura salirà fino a 18,5°C. Questo trend continuerà fino a raggiungere i 20,7°C a mezzogiorno, con un’umidità che si manterrà attorno al 52%. La velocità del vento rimarrà moderata, con direzione prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,6°C alle 15:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. La velocità del vento continuerà a essere leggera, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si prevede un cambiamento significativo. Il cielo diventerà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%, e la velocità del vento rimarrà moderata, proveniente da est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Lunedì con momenti di sereno, Martedì e Mercoledì potrebbero portare ulteriori variazioni meteo, con possibilità di piogge e temperature in calo. Sarà quindi importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 5.6 E max 5.4 Levante 88 % 1016 hPa 3 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 5.9 E max 6.1 Levante 85 % 1016 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 5.4 E max 5.6 Levante 79 % 1017 hPa 9 poche nuvole +19.5° perc. +18.9° Assenti 5.8 OSO max 5.4 Libeccio 54 % 1018 hPa 12 poche nuvole +20.7° perc. +20.2° Assenti 9.4 O max 7.1 Ponente 52 % 1017 hPa 15 cielo sereno +19.6° perc. +19.1° Assenti 6.6 O max 4.2 Ponente 56 % 1017 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 2.1 ENE max 2.8 Grecale 74 % 1018 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 6.3 E max 6.2 Levante 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:27

