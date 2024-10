Previsioni Meteo Capannori: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 11,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura massima di circa 18,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a diminuire, mantenendosi comunque sopra i 14°C. La sera si presenterà nuovamente con cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà al 4%. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Man mano che si passerà alla mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,1°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,4 km/h e 4,6 km/h, con direzione prevalentemente da Est e Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 16,4°C alle 16:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 6%. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,7 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C, con una copertura nuvolosa che continuerà a rimanere alta, attorno al 98%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capannori nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. La settimana si prospetta quindi tranquilla dal punto di vista meteorologico, con temperature gradevoli e un cielo che potrebbe alternarsi tra nuvole e schiarite.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10.7° Assenti 4.6 NE max 5.1 Grecale 90 % 1013 hPa 4 poche nuvole +10.6° perc. +10.1° Assenti 4.4 NE max 4.9 Grecale 90 % 1013 hPa 7 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 4.1 ENE max 5.6 Grecale 82 % 1014 hPa 10 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 3.4 ESE max 5.1 Scirocco 69 % 1014 hPa 13 cielo coperto +18.5° perc. +18° prob. 8 % 6.4 SO max 8.7 Libeccio 64 % 1013 hPa 16 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° prob. 8 % 4.2 O max 5.3 Ponente 81 % 1014 hPa 19 cielo coperto +14.7° perc. +14.5° prob. 3 % 2.7 NNE max 3.2 Grecale 85 % 1014 hPa 22 cielo coperto +15° perc. +14.7° prob. 6 % 3.1 ENE max 3.4 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:44

