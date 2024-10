Previsioni Meteo Capannori: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Capannori per Giovedì 31 Ottobre si presenteranno favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di poche nuvole nel pomeriggio non influenzerà in modo significativo il bel tempo, permettendo di godere di una giornata all’insegna della tranquillità atmosferica. La ventilazione sarà leggera, con brezze provenienti principalmente da nord-est.

Nella notte, i cieli si manterranno sereni, con temperature che scenderanno fino a +13,4°C alle 05:00. L’umidità si attesterà intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 6,6 km/h e i 7,4 km/h, garantendo una sensazione di freschezza senza eccessivi fastidi.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22,2°C intorno a mezzogiorno. I cieli continueranno a rimanere sereni, con una copertura nuvolosa pari a 0%. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 52%. La brezza leggera da est-sud-est accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C alle 15:00, con una leggera presenza di nuvole che non comprometterà la bellezza del cielo. L’umidità aumenterà leggermente fino al 68%, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 5,7 km/h. Anche in questo frangente, le condizioni meteo si manterranno favorevoli per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,1°C alle 21:00. I cieli rimarranno sereni, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 76%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, contribuendo alla stabilità delle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Capannori indicano una giornata di Giovedì 31 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperato. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di questa situazione favorevole per godere di attività all’esterno, mentre le notti si presenteranno fresche e tranquille.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14° perc. +13.2° Assenti 6.8 NE max 6.7 Grecale 69 % 1023 hPa 5 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 6.7 NE max 7.1 Grecale 71 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 5.5 ENE max 8.2 Grecale 67 % 1025 hPa 11 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 5.7 ESE max 7.8 Scirocco 53 % 1024 hPa 14 cielo sereno +22° perc. +21.8° Assenti 3.7 ESE max 6.3 Scirocco 58 % 1023 hPa 17 poche nuvole +16.7° perc. +16.4° Assenti 5.7 N max 5.1 Tramontana 77 % 1024 hPa 20 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 5.4 NE max 5.4 Grecale 77 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.5° perc. +13.9° Assenti 6.6 NE max 6.4 Grecale 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:05

