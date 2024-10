Previsioni Meteo Capannori: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Capannori di Martedì 8 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni che accompagnerà l’intera giornata. I dati indicano che la temperatura percepita si attesterà attorno ai 16°C durante le ore serali, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno punte di 18,4°C.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 16,6°C. Le prime ore del giorno porteranno piogge leggere, con una probabile intensificazione delle precipitazioni nel corso della mattina. Le temperature si attesteranno tra i 16,7°C e i 17,4°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 6,8 km/h e i 9,8 km/h, proveniente principalmente da est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo annunciano un aumento dell’intensità delle piogge, con momenti di forte pioggia che porteranno accumuli significativi. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 18,4°C, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 16 km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con valori che potrebbero superare i 6 mm nel corso delle ore centrali della giornata.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità minore, e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con una probabilità di pioggia che si manterrà alta.

In conclusione, le previsioni meteo per Capannori di Martedì 8 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da maltempo persistente, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile attenuazione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.9° prob. 1 % 7.3 ENE max 9.2 Grecale 92 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.2 mm 8.4 E max 12.7 Levante 95 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.49 mm 8 E max 13.9 Levante 94 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +17.2° perc. +17.5° 1.6 mm 8.7 ESE max 20.7 Scirocco 96 % 1010 hPa 13 forte pioggia +18.4° perc. +18.8° 4.75 mm 4.3 SSO max 11.5 Libeccio 98 % 1007 hPa 16 forte pioggia +18.5° perc. +18.9° 5.87 mm 16 SO max 38.8 Libeccio 96 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.6 mm 1.9 SSE max 5.3 Scirocco 98 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.39 mm 1.9 SSO max 15.2 Libeccio 97 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:41

