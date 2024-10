Previsioni Meteo Capannori: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante durante tutta la giornata, con una copertura che si attesterà attorno al 100%. Le precipitazioni, seppur leggere, si presenteranno in diverse fasce orarie, rendendo necessario un ombrello per chi avrà in programma attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando con sé piogge leggere. Le temperature si attesteranno tra i 17,5°C e i 18,4°C, mentre le precipitazioni inizieranno a farsi sentire, con valori che raggiungeranno i 0,72 mm entro le 09:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,9 km/h, con una direzione prevalentemente da est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenzieranno un’intensificazione delle piogge, con momenti di pioggia moderata. Le temperature continueranno a oscillare tra i 17,6°C e i 18,6°C, mentre le precipitazioni cumuleranno fino a 1,73 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 93%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno intorno ai 17,6°C, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Capannori nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con la possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteorologica potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre utile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° Assenti 5.8 ENE max 6.4 Grecale 87 % 1019 hPa 5 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° Assenti 5.5 ENE max 5.5 Grecale 88 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.36 mm 4.9 E max 7.4 Levante 89 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.65 mm 6.7 ENE max 11.2 Grecale 95 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +18.6° perc. +18.9° 0.66 mm 7.4 E max 11.8 Levante 90 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.12 mm 4.4 ENE max 5.1 Grecale 95 % 1019 hPa 20 cielo coperto +17.7° perc. +18° prob. 3 % 5.2 ENE max 6 Grecale 94 % 1019 hPa 23 cielo coperto +17.3° perc. +17.6° prob. 7 % 6.1 ENE max 6.9 Grecale 94 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.