Previsioni Meteo Capannori: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che varieranno tra l’82% e il 99%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un’umidità relativamente alta, attorno al 67%. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali sorprese.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che raggiungeranno un massimo di 20,1°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà comunque significativa, attorno al 68%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a mantenersi debole, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 15°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 87%, e il vento si farà più leggero, creando un’atmosfera tranquilla. Non si registreranno precipitazioni, quindi la serata si presenterà serena, ideale per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Capannori nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti. La settimana si prospetta quindi tranquilla, con un clima che favorirà attività all’aperto, pur mantenendo sempre un occhio attento al cielo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Capannori

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 6.5 NE max 7.1 Grecale 84 % 1017 hPa 4 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 5.7 NE max 6.4 Grecale 84 % 1017 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° prob. 7 % 4.2 ENE max 5.5 Grecale 81 % 1018 hPa 10 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° Assenti 4.5 SE max 5.3 Scirocco 70 % 1019 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.8° prob. 1 % 5.5 OSO max 7.8 Libeccio 67 % 1018 hPa 16 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 5.7 OSO max 7.5 Libeccio 82 % 1018 hPa 19 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° Assenti 3.9 ONO max 4.2 Maestrale 87 % 1019 hPa 22 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° Assenti 2.6 NNO max 2.8 Maestrale 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:34

