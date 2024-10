Previsioni Meteo Capoterra: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Capoterra indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C e un’umidità elevata, che raggiungerà il 85%. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 11 km/h, proveniente principalmente da Nord-Ovest.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con il cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 19°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra il 70%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge moderate. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17°C. La pioggia sarà accompagnata da venti moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. L’umidità aumenterà, superando il 80%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1017 hPa.

Nella sera, le piogge continueranno, ma con intensità più leggera. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno all’85%. I venti si faranno più tesi, con velocità che potranno superare i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteorologica potrebbe migliorare nei giorni a venire, ma per ora è opportuno prepararsi a una Domenica caratterizzata da nuvole e pioggia.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +15.9° prob. 10 % 11.4 NO max 16.4 Maestrale 85 % 1016 hPa 4 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° prob. 22 % 11.4 NNO max 18.7 Maestrale 85 % 1017 hPa 7 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 11.7 NNO max 21.6 Maestrale 85 % 1018 hPa 10 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° prob. 13 % 13.8 N max 25.9 Tramontana 71 % 1019 hPa 13 pioggia moderata +18.7° perc. +18.7° 1.1 mm 8.8 NO max 18.3 Maestrale 81 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.51 mm 9.6 NNO max 22.9 Maestrale 90 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +16.9° perc. +16.9° 0.16 mm 15 NNE max 25.7 Grecale 85 % 1019 hPa 22 pioggia moderata +17.2° perc. +17.2° 1.26 mm 18.8 E max 32 Levante 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:34

