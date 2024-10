Previsioni Meteo Capoterra: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Capoterra indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,7°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-sud est.

Nel corso del pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 22,3°C e i 22,9°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 2% e il 21%. Le condizioni di sereno continueranno a prevalere, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C, mantenendo il cielo sereno e una leggera brezza.

Durante la notte, si prevede che le temperature scenderanno nuovamente, ma rimarranno sopra i 15°C, garantendo un clima mite. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno all’83%, ma non si registreranno precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e cieli sereni. Domani e dopodomani, si prevede un lieve aumento delle temperature, con picchi che potrebbero raggiungere i 24°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere delle bellezze della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.4° perc. +15.2° Assenti 5 NO max 5.5 Maestrale 84 % 1014 hPa 4 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 4.4 NO max 4.8 Maestrale 85 % 1014 hPa 7 poche nuvole +17.2° perc. +16.9° Assenti 4 NNO max 4.2 Maestrale 74 % 1015 hPa 10 poche nuvole +21.8° perc. +21.5° Assenti 3.9 SE max 7.3 Scirocco 55 % 1015 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° Assenti 15.4 SSE max 14.5 Scirocco 57 % 1013 hPa 16 poche nuvole +22.3° perc. +22.1° Assenti 13.1 SSE max 15.7 Scirocco 60 % 1013 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° Assenti 7.1 S max 11.5 Ostro 72 % 1014 hPa 22 cielo sereno +19.1° perc. +19° Assenti 7.1 S max 9.3 Ostro 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:54

