Previsioni Meteo Capoterra: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Capoterra di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Nella notte, si registrerà pioggia leggera, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento. Nel pomeriggio, si prevede un cielo prevalentemente sereno, ma non mancheranno brevi rovesci. La sera si presenterà con cieli sereni e temperature gradevoli.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di circa 17,9°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Est-Sud Est, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con il passaggio a nubi sparse già dalle 01:00, quando la temperatura salirà leggermente a 18°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto fino alle 07:00, per poi passare a nubi sparse. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 22,1°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra i 5 e i 12 km/h, con una direzione prevalentemente da Sud-Sud Est. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 61%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,7°C alle 15:00. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 12%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,7 km/h.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà attorno all’84%, mentre il vento si presenterà leggero, con velocità di circa 6,8 km/h. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con cieli limpidi e temperature gradevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per Capoterra nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature in aumento e cieli sereni. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con condizioni di stabilità atmosferica. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18° perc. +18° prob. 16 % 5.5 ESE max 8.6 Scirocco 83 % 1022 hPa 4 nubi sparse +17.1° perc. +17° prob. 24 % 8 E max 10.6 Levante 85 % 1022 hPa 7 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 4 % 5.5 ENE max 8.4 Grecale 81 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21° perc. +20.9° prob. 5 % 7.9 SE max 13.5 Scirocco 66 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.1° perc. +22° prob. 4 % 12.7 SSE max 14.4 Scirocco 61 % 1023 hPa 16 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.1 mm 10.8 SSE max 16.6 Scirocco 69 % 1023 hPa 19 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° prob. 11 % 4 ESE max 8.4 Scirocco 80 % 1024 hPa 22 cielo sereno +17.9° perc. +17.9° Assenti 5.9 N max 9.4 Tramontana 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:33

