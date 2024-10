Previsioni Meteo Capoterra: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Capoterra di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi copriranno completamente il cielo, portando a una sensazione di freschezza, mentre la sera si manterrà stabile con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +19°C, che scenderà leggermente fino a +18,6°C alle 5:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che varieranno dal 7% al 51%. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 2,8 km/h e i 4,4 km/h, proveniente principalmente da sud-sud ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente con nubi sparse, e le temperature saliranno fino a raggiungere i +24,8°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a un massimo del 63%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16,7 km/h alle 12:00, mantenendo una direzione costante da sud-est.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà drasticamente, con un cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno attorno ai +21,6°C. La copertura nuvolosa arriverà al 100%, e la velocità del vento potrà raggiungere i 25,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 90%.

La sera continuerà a mantenere il cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +21,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 93%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si consiglia di prepararsi a una settimana con un clima variabile, dove le nubi giocheranno un ruolo predominante, ma senza particolari eventi meteorologici avversi in vista.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.9° perc. +18.8° Assenti 4.4 SSO max 5.8 Libeccio 75 % 1014 hPa 4 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 2.8 SO max 4.6 Libeccio 79 % 1013 hPa 7 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 3.1 SE max 4.5 Scirocco 69 % 1014 hPa 10 nubi sparse +24.6° perc. +24.5° Assenti 13.2 SE max 14.2 Scirocco 55 % 1015 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° Assenti 16.9 SE max 19.7 Scirocco 56 % 1013 hPa 16 cielo coperto +22.7° perc. +23.1° Assenti 15.1 SE max 23 Scirocco 81 % 1013 hPa 19 cielo coperto +21.5° perc. +22° Assenti 9.9 SE max 20 Scirocco 90 % 1013 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +21.8° Assenti 12.6 ESE max 22.2 Scirocco 92 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:52

