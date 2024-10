Previsioni Meteo Capoterra: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Capoterra indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo l’innalzamento delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature che toccheranno i 24,5°C. La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente, mantenendo un clima mite.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con una copertura nuvolosa del 57%. La temperatura si attesterà intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. Man mano che le ore passeranno, la nuvolosità aumenterà, raggiungendo il 93% alle 01:00, per poi stabilizzarsi su valori elevati fino alle 05:00. La temperatura percepita rimarrà costante attorno ai 17°C, con umidità che si manterrà alta, attorno all’81%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi. Alle 06:00, la copertura nuvolosa scenderà al 72%, e la temperatura salirà a 17,2°C. Proseguendo nella mattinata, si assisterà a un progressivo miglioramento, con il cielo che diventerà sempre più sereno. Alle 12:00, la temperatura raggiungerà i 24,5°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 49%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto. Il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si manterranno tra i 23°C e i 24°C. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est garantirà un comfort termico ottimale, con velocità del vento che varieranno tra i 9 km/h e i 12 km/h. L’umidità, sebbene in aumento, non supererà il 62%.

La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. La brezza si attenuerà, con velocità del vento che scenderanno a circa 2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Capoterra saranno favorevoli, con una giornata caratterizzata da cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’autunno particolarmente gradevole nella zona. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo della bellezza del paesaggio sardo.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 5.3 ESE max 7.2 Scirocco 81 % 1019 hPa 4 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 4.1 NE max 5.8 Grecale 81 % 1019 hPa 7 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 3.7 SSE max 6.6 Scirocco 73 % 1020 hPa 10 nubi sparse +23.7° perc. +23.4° Assenti 6.2 SE max 5.6 Scirocco 50 % 1019 hPa 13 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 9.3 SE max 8 Scirocco 51 % 1018 hPa 16 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° Assenti 9.1 SSE max 11 Scirocco 62 % 1018 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 1.8 SSE max 3.1 Scirocco 75 % 1019 hPa 22 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 2.1 ONO max 2.9 Maestrale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:44

