Previsioni Meteo Capoterra: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Capoterra si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,5°C. La mattina porterà con sé un cielo nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,9°C entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della temperatura, mentre la sera vedrà un ritorno di nuvole e temperature in calo.

Nel dettaglio, durante la notte, a partire da mezzanotte, Capoterra vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 67%, con una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 100% alle 07:00, con temperature che varieranno tra 18,0°C e 18,7°C.

La mattina si presenterà con un cielo nuvoloso, ma le temperature continueranno a salire, toccando i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra gli 8,3 km/h e i 19 km/h, proveniente principalmente da est-sud-est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 70% e l’81%, rendendo l’aria leggermente umida.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che varierà dal 95% al 69%. La velocità del vento potrebbe aumentare, raggiungendo punte di 28,3 km/h, rendendo la brezza più intensa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,6°C. L’umidità si manterrà alta, intorno all’89%, e il vento continuerà a soffiare da est-sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Capoterra nei prossimi giorni indicano un proseguimento di un clima nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, mercoledì, si prevede un leggero miglioramento con possibili schiarite, mentre giovedì potrebbe tornare un clima più instabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono giornate di sole imminenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° Assenti 9.1 E max 14.3 Levante 91 % 1023 hPa 5 cielo coperto +18° perc. +18.2° Assenti 9.3 E max 14.3 Levante 90 % 1022 hPa 8 cielo coperto +19.7° perc. +19.9° Assenti 11 ESE max 21.5 Scirocco 81 % 1024 hPa 11 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 18.2 SE max 26.9 Scirocco 70 % 1023 hPa 14 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° Assenti 19.7 SE max 27.4 Scirocco 72 % 1022 hPa 17 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° Assenti 14.3 ESE max 26.6 Scirocco 85 % 1022 hPa 20 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° Assenti 12.5 ESE max 22.8 Scirocco 88 % 1022 hPa 23 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° Assenti 14.1 ESE max 23.6 Scirocco 88 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:23

