Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Carbonia di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che si manterrà alta fino alle prime ore del mattino. Tuttavia, nel corso della giornata, il cielo si schiarirà, portando a un clima piacevole e soleggiato.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. I venti saranno leggeri, provenienti da est, con velocità di circa 7,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, ma già a partire dalle 07:00 si inizieranno a vedere delle schiarite. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,7°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, passando dal 69% al 37% entro le 10:00. I venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4,7 km/h e i 9,4 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà su condizioni di cielo sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 25,6°C intorno alle 12:00. I venti continueranno a essere leggeri, con direzione prevalentemente da ovest. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 45%. Le condizioni di bel tempo si manterranno fino a sera, con temperature che inizieranno a calare, arrivando a 19,8°C alle 18:00.

La sera si preannuncia tranquilla e serena, con temperature che si attesteranno attorno ai 19°C. I venti saranno leggeri, e la copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un cielo limpido. L’umidità si manterrà intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono particolari cambiamenti, e si potrà godere di un clima favorevole per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare tra i 19°C e i 25°C, rendendo questo periodo ideale per sfruttare al meglio le belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 7.6 ENE max 8.8 Grecale 83 % 1019 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 7.7 NE max 7.6 Grecale 82 % 1019 hPa 7 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 4.9 ESE max 6.2 Scirocco 69 % 1020 hPa 10 nubi sparse +25° perc. +24.7° Assenti 7.5 SO max 7.3 Libeccio 43 % 1019 hPa 13 cielo sereno +25.2° perc. +25° Assenti 9 O max 8.7 Ponente 45 % 1018 hPa 16 cielo sereno +22.9° perc. +22.6° Assenti 6.6 NO max 9.2 Maestrale 51 % 1018 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 4.6 ENE max 4.9 Grecale 61 % 1019 hPa 22 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° Assenti 5.5 E max 5.7 Levante 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:45

