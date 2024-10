Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 18,5°C. La mattina porterà piogge leggere, con un incremento della temperatura fino a 20,9°C. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un picco di 24,6°C, mentre la sera si prevede un leggero abbassamento, con valori intorno ai 19,9°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 30,2 km/h.

Durante la notte, Carbonia si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura che si manterrà intorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 94%, e non si prevederanno precipitazioni significative. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che si aggireranno intorno al 4%. La brezza proveniente da est si farà sentire, con una velocità di circa 9,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo cambieranno leggermente, con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura salirà fino a 20,9°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 65%. Il vento continuerà a soffiare da est, con una velocità che potrà arrivare fino a 12,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento delle condizioni, sebbene il cielo rimanga coperto. Le temperature toccheranno i 24,6°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo valori di 21,9 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, mantenendosi assente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma le probabilità di pioggia saranno minime, attorno al 10%. Il vento continuerà a soffiare da est, con una velocità che potrà raggiungere i 15,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente coperto. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo. Gli amanti della pioggia potrebbero rimanere delusi, poiché le precipitazioni non sembrano essere una costante per il futuro immediato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.7° prob. 34 % 9.8 E max 13.4 Levante 91 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.13 mm 11.6 E max 18.1 Levante 94 % 1024 hPa 7 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.17 mm 10.2 E max 18.6 Levante 90 % 1024 hPa 10 cielo coperto +23° perc. +23.2° prob. 57 % 17.7 SE max 27.3 Scirocco 70 % 1024 hPa 13 cielo coperto +24.5° perc. +24.6° Assenti 21.9 SE max 28.5 Scirocco 61 % 1023 hPa 16 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° Assenti 13.3 ESE max 26 Scirocco 73 % 1022 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +20.4° prob. 9 % 15 E max 25.6 Levante 90 % 1023 hPa 22 cielo coperto +19.9° perc. +20.3° prob. 18 % 15 ESE max 26.8 Scirocco 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:31

