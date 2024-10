Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia per Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si assisterà a un alternarsi di nubi sparse e cieli coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 27,5°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà completamente coperto, con una leggera diminuzione delle temperature.

Durante la notte, Carbonia vivrà condizioni di cielo variabile, con una copertura nuvolosa che passerà dal 14% al 92%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. L’umidità si attesterà attorno al 78%, creando un clima piuttosto umido.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 73%, mentre l’umidità scenderà al 42%. I venti, provenienti principalmente da sud-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 19 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 27,7°C a 25,6°C entro le ore pomeridiane. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 61%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h.

La sera si presenterà con cieli coperti e temperature che continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20°C. L’umidità salirà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’85%. I venti rimarranno sostenuti, con intensità che potrà arrivare a 24 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere temperature miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa e dell’umidità. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche variabili.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 6.6 ESE max 8 Scirocco 79 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° Assenti 6.7 ESE max 7.6 Scirocco 83 % 1013 hPa 7 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 7.2 ESE max 9.5 Scirocco 66 % 1014 hPa 10 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 13.7 SSE max 16.5 Scirocco 45 % 1014 hPa 13 cielo coperto +27.7° perc. +27.5° Assenti 16.4 SSE max 18.7 Scirocco 41 % 1012 hPa 16 cielo coperto +25.6° perc. +25.5° Assenti 13.3 SE max 21.4 Scirocco 49 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.9° perc. +21.2° Assenti 13.9 E max 24.1 Levante 82 % 1012 hPa 22 nubi sparse +20.7° perc. +21.1° Assenti 18.4 E max 31.8 Levante 90 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:54

