Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge, specialmente nelle ore serali. La temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero risultare intense. La situazione meteo richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’88%, e il vento soffierà da Est-Sud Est a una velocità di circa 18,3 km/h. Le previsioni del tempo non prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 18,6°C e i 23,3°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 95%, e il vento continuerà a soffiare moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h. Non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 64%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente, oscillando tra i 22,3°C e i 23°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%. Il vento si presenterà moderato, con intensità che varierà tra 24 km/h e 28,7 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,8°C, mentre la copertura nuvolosa sarà quasi totale. Le precipitazioni inizieranno come pioggia leggera e si intensificheranno, con valori che raggiungeranno i 4,23 mm di pioggia entro le ore notturne. L’umidità salirà ulteriormente, toccando il 88%, e il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a circa 15,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia di Sabato 26 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da nuvole e piogge, con temperature miti e vento moderato. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.6° perc. +19.9° Assenti 18.3 ESE max 34.8 Scirocco 88 % 1019 hPa 4 cielo coperto +18.8° perc. +19.1° Assenti 17.8 ESE max 31.7 Scirocco 90 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° Assenti 20.3 ESE max 38.8 Scirocco 82 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° Assenti 28.7 SE max 39 Scirocco 63 % 1018 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 28.7 SE max 37.9 Scirocco 66 % 1017 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 1 % 22.4 ESE max 40 Scirocco 74 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.39 mm 16.9 ESE max 30.2 Scirocco 85 % 1018 hPa 22 forte pioggia +19.5° perc. +19.7° 4.23 mm 15.5 SSE max 31.2 Scirocco 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.