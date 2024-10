Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Carbonia si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da temperature miti e una presenza di nuvole che si alternerà a momenti di sereno. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La mattina porterà un miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si registreranno piogge leggere, mentre la sera si prevede un netto miglioramento con cielo sereno e temperature in calo.

Durante la notte, Carbonia avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura si manterrà attorno ai 17,5°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est a 8,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi all’88%, ma non si prevederanno piogge significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 23,2°C entro le 11:00. La velocità del vento si manterrà moderata, intorno ai 12 km/h, e la probabilità di pioggia scenderà drasticamente, attestandosi all’1%. Questo permetterà di godere di un clima gradevole e di una buona visibilità.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 22,6°C alle 14:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 12%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi, e il vento continuerà a soffiare da Sud Est a una velocità di circa 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a 17,2°C alle 21:00. La brezza leggera da Est-Nord Est accompagnerà la serata, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma le condizioni generali saranno favorevoli per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da momenti di sereno e piogge leggere nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su livelli miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 19 % 8 E max 11.4 Levante 84 % 1021 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 27 % 10.3 E max 14.7 Levante 87 % 1022 hPa 7 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° prob. 8 % 8.8 E max 14.7 Levante 82 % 1023 hPa 10 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° prob. 5 % 12.7 ESE max 17.5 Scirocco 57 % 1024 hPa 13 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° prob. 4 % 11.3 SE max 15 Scirocco 53 % 1022 hPa 16 nubi sparse +21.5° perc. +21.3° prob. 24 % 8.9 SE max 13.9 Scirocco 62 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 7.6 ENE max 9.6 Grecale 78 % 1024 hPa 22 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 6.6 NE max 6.6 Grecale 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:34

