Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Carbonia si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli coperti nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero rendere l’aria più fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 4% di nuvole nel cielo. La mattina inizierà con un aumento della temperatura, che raggiungerà i 19,4°C alle 07:00, ma la nuvolosità aumenterà rapidamente, portando a cieli coperti entro le 08:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,9 km/h e i 9,6 km/h, proveniente principalmente da nord-ovest.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 24,6°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 20,1°C alle 17:00. La copertura nuvolosa varierà, passando da 21% a 61%, con un’intensificazione della brezza che accompagnerà il calo delle temperature. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo l’assenza di pioggia durante l’intera giornata.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 18°C. La nuvolosità rimarrà presente, con un 15% di copertura nuvolosa alle 19:00 e un aumento fino al 34% alle 23:00. La ventilazione si attenuerà, con velocità del vento che scenderà a 1,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia indicano una giornata di Mercoledì 2 Ottobre caratterizzata da temperature miti e un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore abbassamento delle temperature e a una maggiore instabilità atmosferica, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° Assenti 4 N max 4.2 Tramontana 82 % 1013 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 4.4 NNE max 4.6 Grecale 82 % 1011 hPa 7 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 7.1 NO max 10.9 Maestrale 66 % 1012 hPa 10 nubi sparse +24.1° perc. +23.7° Assenti 15 ONO max 16.5 Maestrale 46 % 1012 hPa 13 poche nuvole +24.4° perc. +24.2° Assenti 16.7 ONO max 19.4 Maestrale 50 % 1010 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +22° Assenti 12.7 ONO max 17.2 Maestrale 62 % 1010 hPa 19 poche nuvole +18.4° perc. +18.5° Assenti 5.3 NO max 6.6 Maestrale 84 % 1010 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +18° Assenti 1.1 SE max 4 Scirocco 88 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.