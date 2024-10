Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un clima mite e temperature gradevoli. Durante la notte, si registrerà una leggera pioggia, ma già nelle prime ore del mattino il cielo si schiarirà, portando a un aumento della temperatura e a una diminuzione della copertura nuvolosa. I venti saranno moderati, contribuendo a rendere l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella notte, Carbonia sperimenterà una leggera pioggia, con una temperatura di +15,5°C e una copertura nuvolosa del 97%. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h da Nord Ovest. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà notevolmente. Dalle 01:00 alle 05:00, il cielo si presenterà con poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a +14,3°C. La velocità del vento varierà tra 5,9 km/h e 8,2 km/h, mantenendo una brezza leggera.

La mattina si preannuncia serena, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà +17,3°C, mentre alle 10:00 si attesterà attorno ai +19,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 15%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 22,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà assente, garantendo una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno fino alle 16:00, quando si registrerà una temperatura di +17,8°C. I venti, sempre da Nord Ovest, si presenteranno con intensità tesa, raggiungendo i 30,8 km/h. La bassa umidità, che si attesterà intorno al 59%, contribuirà a rendere l’atmosfera particolarmente gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +15,4°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. I venti si calmeranno, mantenendo una brezza leggera, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una notte di pioggia leggera, si assisterà a un progressivo schiarimento, con temperature miti e venti moderati. Le giornate successive si preannunciano stabili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.8° perc. +14.7° prob. 9 % 6.9 NNO max 8.5 Maestrale 89 % 1015 hPa 4 poche nuvole +14.5° perc. +14.2° prob. 30 % 7.2 NNO max 8.2 Maestrale 87 % 1014 hPa 7 poche nuvole +15.7° perc. +15.5° prob. 23 % 7.7 N max 12.4 Tramontana 83 % 1014 hPa 10 poche nuvole +19.5° perc. +19.2° prob. 34 % 18.8 NNO max 22.2 Maestrale 64 % 1015 hPa 13 poche nuvole +19.6° perc. +19.2° prob. 29 % 27.2 NNO max 33.6 Maestrale 61 % 1014 hPa 16 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° prob. 10 % 20.1 NO max 30.8 Maestrale 73 % 1015 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° prob. 7 % 12.7 NNO max 22.2 Maestrale 83 % 1016 hPa 22 poche nuvole +15.1° perc. +15° prob. 4 % 9.4 NNO max 14 Maestrale 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:37

