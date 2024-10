Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre a Carbonia si presenterà con condizioni di meteo decisamente favorevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori di umidità che si manterranno elevati, intorno all’86%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,6°C entro le 8:00, mantenendo sempre un cielo sereno e una leggera ventilazione.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 23°C intorno alle 11:00. La brezza continuerà a soffiare da Est, con velocità che varieranno tra i 11 km/h e i 20 km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque sopra il 50%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Il pomeriggio si preannuncia altrettanto piacevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo saranno ideali per attività all’aperto. La ventilazione si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 27 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma si manterranno sopra i 17°C fino a tarda notte. La brezza continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca ma non fredda. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima mite e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.3° perc. +16.3° Assenti 12 ENE max 23.4 Grecale 88 % 1021 hPa 5 cielo sereno +16° perc. +16° Assenti 12.3 ENE max 23 Grecale 89 % 1021 hPa 8 cielo sereno +19.6° perc. +19.6° Assenti 13.4 E max 25.1 Levante 74 % 1023 hPa 11 cielo sereno +23° perc. +22.9° Assenti 19.7 E max 25.7 Levante 59 % 1022 hPa 14 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 20.1 E max 26.9 Levante 60 % 1021 hPa 17 cielo sereno +18.2° perc. +18.3° Assenti 12.4 ENE max 21.1 Grecale 85 % 1021 hPa 20 cielo sereno +17.4° perc. +17.6° Assenti 13.5 ENE max 28 Grecale 91 % 1022 hPa 23 cielo sereno +17.1° perc. +17.2° Assenti 12.1 ENE max 19.5 Grecale 91 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:21

