Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Carbonia di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +19,5°C e +24,2°C. I venti si presenteranno moderati, con una velocità che raggiungerà i 22 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che si attesteranno intorno al 90% durante le ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +19,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 90%, e i venti soffieranno da Est-Sud Est a una velocità di circa 15 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 93%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare qualche miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto. Le temperature saliranno fino a +24°C intorno alle 11:00, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 14 e i 22 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi intorno al 2%.

Il pomeriggio porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di +24,1°C alle 13:00, per poi scendere a +21,9°C entro le 16:00. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, con intensità che varierà tra i 16 e i 22 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +19,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 91%. I venti si faranno sentire con una velocità di circa 15 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Est. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia indicano una giornata di Venerdì 25 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature gradevoli e una bassa probabilità di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle schiarite e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Gli appassionati di attività all’aperto potrebbero trovare occasioni favorevoli nei prossimi giorni, anche se è sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.4° perc. +19.8° prob. 23 % 14.9 ESE max 25.9 Scirocco 93 % 1021 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +19.5° prob. 40 % 13.1 ESE max 20.3 Scirocco 92 % 1020 hPa 7 cielo coperto +20.1° perc. +20.4° prob. 2 % 15.4 ESE max 26.2 Scirocco 86 % 1020 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.7° prob. 2 % 22.6 SE max 29.2 Scirocco 64 % 1020 hPa 13 nubi sparse +24.1° perc. +24.2° Assenti 22.5 SE max 27 Scirocco 62 % 1018 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 16.3 SE max 27.6 Scirocco 73 % 1018 hPa 19 nubi sparse +19.4° perc. +19.7° Assenti 15.1 E max 26.1 Levante 91 % 1018 hPa 22 nubi sparse +19.6° perc. +20° Assenti 17.3 ESE max 30.6 Scirocco 90 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:29

