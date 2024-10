Previsioni Meteo Cardito: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Cardito si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25,2°C nel tardo mattino, mentre nel pomeriggio ci si aspetta una lieve diminuzione, con valori che scenderanno a circa 23,0°C. La sera si presenterà con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno attorno ai 21,0°C.

Durante la notte, Cardito avrà un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 19,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 5%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,8°C entro le 8:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra 9 e 11 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 70%.

Nel pomeriggio, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a qualche schiarita. Le temperature toccheranno il picco massimo di 25,3°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 23,0°C alle 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,0°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Cardito indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni del tempo, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere ulteriori schiarite nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° prob. 13 % 9.4 NE max 19.5 Grecale 75 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° prob. 8 % 11.1 NE max 22.7 Grecale 74 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 4 % 9 NE max 19.2 Grecale 73 % 1024 hPa 9 cielo coperto +23.1° perc. +23° prob. 1 % 11.1 ENE max 13.7 Grecale 60 % 1025 hPa 12 cielo coperto +25.2° perc. +25.1° prob. 1 % 7.8 ENE max 10.7 Grecale 52 % 1024 hPa 15 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° prob. 1 % 5.9 E max 10.5 Levante 54 % 1024 hPa 18 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° prob. 4 % 3.7 E max 7.2 Levante 64 % 1025 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 4.5 ENE max 7.2 Grecale 69 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.