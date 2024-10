Previsioni Meteo Cardito: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cardito di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà con una copertura nuvolosa in diminuzione. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno ulteriormente, portando a un cielo sereno. La sera vedrà un ritorno di nubi, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con una percezione leggermente inferiore a causa della brezza leggera. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 90%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, ma senza piogge. La mattina inizierà con temperature che saliranno fino a 21,8°C alle 09:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno il massimo di 23,5°C intorno alle 14:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria gradevole. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 46%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1017 hPa. Questo scenario favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 20,2°C alle 23:00. Il cielo tornerà ad essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, mantenendo la situazione meteorologica sotto controllo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito indicano una giornata di Lunedì 7 Ottobre all’insegna del bel tempo, con un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 2.6 SO max 6.4 Libeccio 63 % 1016 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 2 OSO max 5.3 Libeccio 64 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 0.4 E max 2.3 Levante 65 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 5.3 SO max 6.3 Libeccio 54 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.4° perc. +23.1° Assenti 9.8 OSO max 9.2 Libeccio 47 % 1017 hPa 15 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 8.2 OSO max 6.7 Libeccio 47 % 1017 hPa 18 poche nuvole +21.2° perc. +20.8° Assenti 4.3 O max 5.7 Ponente 54 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20° Assenti 2.1 NNE max 3.5 Grecale 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:30

